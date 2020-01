Esof2020: sodelovali bodo tudi dijaki in študentje

V znanstveno prireditev Esof2020 bodo vključili tudi mlade dijake in študente, ki se bodo med 27. junijem in 11. julijem 2020 prelevili v turistične vodiče. V prihodnjih mesecih bodo izbrane študente različnih fakultet in dijake liceja Nordio primerno pripravili na sedem različnih itinerarev, v sklopu katerih bodo gostom predstavili različne aspekte Trsta.

To so prireditelji znanstvene prireditve Esof2020 predstavili na včerajšnjem srečanju z novinarji, na katerem so povedali, da so projekt naslovili Trieste 2020Science Greeters. Zamislila si ga je fundacija Pietro Pittini v sodelovanju Z mednarodno fundacijo za razvoj in svobodo znanosti, Univerzo v Trstu, zadrugo La Collina in pod pokroviteljstvom Občine Trst. Cilj dotičnega projekta je, da bi študentje postali aktiven člen prireditve Esof2020, njihovi obiskovalci pa dobili priložnost, da pobliže spoznajo kulturno, znanstveno in gospodarsko zgodovino mesta. »Gre za odličen primer sodelovanja med različnimi ustanovami. Mladi seveda ob koncu izobraževanja ne bodo imeli spretnosti profesionalnih vodičev, bodo pa s svojo svežino in živahnostjo prinesli pozitiven veter. Na koncu bodo vsekakor bogatejši za obilico novega znanja,« je včeraj dejal rektor Univerze v Trstu Roberto Di Lenarda.

In kako bo potekalo izobraževanje mladih? Ti bodo od 18. februarja do srede maja sodelovali na tečaju, ki bo vseboval 58 ur: 30 ur bo namenjenih osnovnemu izobraževanju, 28 ur pa specifičnemu. V izobraževalni program so snovatelji projekta vključili turizem, gospodarski in industrijski razvoj mesta, znanstveni značaj mesta, posebno pozornost pa bodo vodje projekta namenili tudi kulturnemu razvoju mesta.