Esof2020 v novem formatu

Znanstveni dogodek Esof2020 bo med 2. in 6. septembrom potekal v živo in prek videokonferenc, glavna tema bienalne prireditve pa se bo vrtela okrog pandemije novega koronavirusa. Ta je tudi popolnoma spremenila format prireditve, ki bo potekala v novem kongresnem centru v starem pristanišču. Na otvoritveni slovesnosti 2. septembra bodo v živo sodelovali evropska komisarka za raziskave Mariya Gabriel, italijanski minister za znanost Gaetano Manfredi, njegova kolega iz Črne Gore in Južne Afrike, Sanja Damjanović in Emmanuel Nzimand, pozdrave pa bo posredoval tudi guverner Banke Italija Ignazio Visco. Petdnevni dogodek bo 6. septembra svečano zaključil italijanski premier Giuseppe Conte.

Podrobnosti programa je vodja dogodka Stefano Fantoni predstavil na novinarski konferenci na daljavo. V družbi predsednika Dežele FJK Massimiliana Fedrige, ki je v svojem nagovoru izpostavil pomen osnovnega in aplikativnega raziskovanja ter prenos njunih dosežkov v družbeno prakso, in tržaškega župana Roberta Dipiazze, ki je dejal, da bo v starem pristanišču in novem kongresnem centru z veseljem gostil svetovno znanstveno srenjo, je napovedal kakovostno prireditev.