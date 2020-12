EU ukazala odpravo oprostitve davkov v pristaniščih

Bo v tržaško pristanišče v prihodnje lažje investirala Kitajska kot Italija? Mogoče, če bo tokrat zares obveljala evropska direktiva o obdavčitvi pristanišč. Evropska komisija za konkurenco je namreč Italiji ukazala, naj končno uredi postopek obdavčitve pristanišč. Komisija meni, da je davčna oprostitev dejansko državna pomoč, kar povzroča izkrivljanje konkurence. Italijanske organe so zato pozvali, naj zakonodajo spremenijo v roko enega leta od datuma sklepa, sprememba pa se bo morala začeti uporabljati od 1. januarja 2022. S tem bo Italija sledila Nizozemski, Franciji in Belgiji, ki jih je komisija pred nekaj leti pozvala, naj odstranijo oprostitev davka od dohodka, češ do tudi pristanišča izvajajo gospodarske dejavnosti.

Kaj to pomeni za tržaško pristanišče, smo vprašali predsednika pristaniške uprave Zena D’Agostina, ki nam je po telefonu dejal, da to vsekakor ni dobra novica. »Bruselj je še enkrat dokazal, da ga specifika sredozemskih pristanišč ne zanima. Komisija žal na vsa pristanišča gleda enako, a to ni prav, saj so pristanišča v severni Evropi popolnoma drugačna od pristanišč na jugu. V Sredozemlju so namreč tudi pristanišča, ki niso del Evropske unije, zato je absurdno, da želijo italijanska pristanišča enačiti s tistimi na severu. Mi z oprostitvijo davkov od dohodkov od pravnih oseb ne izkrivljamo konkurence,« je poudaril D’Agostino.