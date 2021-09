Evropske manjšine se sestanejo v Trstu

Največja krovna organizacija evropskih avtohtonih, narodnih manjšin in jezikovnih skupin FUEN (Federal Union od European Nationalities) bo svoj 65. kongres obeležila v Trstu, in sicer od 9. do 12. septembra. Pod svojim okriljem trenutno združuje več kot 100 organizacij članic iz 35 evropskih držav, vsako leto pa se ji pridružijo nove članice.

FUEN je skupnost za medsebojno podporo, ki zastopa interese evropskih manjšin na regionalni, nacionalni in zlasti evropski ravni. Vzdržuje široko mrežo evropskih regij, oblikovalcev politik, znanstvenih inštitutov, kulturnih in izobraževalnih ustanov, mladinskih organizacij, medijev in drugih sodelavcev, deluje za ohranjanje in spodbujanje identitete, jezika, kulture, pravic in tradicij evropskih manjšin. Je glas manjšin v mednarodnih organizacijah, Evropski uniji, Svetu Evrope, Združenih narodih in OVSE.

Tudi Slovenci, ki živimo v zamejstvih, smo člani te velike evropske mreže že več desetletij. Koroške rojake zastopa Narodni svet koroških Slovencev. Slovence v Italiji je do leta 2019 zastopala zbirna politična stranka Slovenska skupnost, od junija 2019 pa je predstavniško vlogo Slovencev v Italiji v sklopu FUEN prevzel Svet slovenskih organizacij. Članstvo SSO-ja je bilo potrjeno v Bratislavi 15. junija 2019, na kongresu, ki je obeležil 70. obletnico te največje krovne organizacije evropskih manjšin.

Pandemija, ki jo je povzročil koronavirus covid-19, je upočasnila več nastavljenih načrtov, a jih ni ustavila. Tako bo tudi prihodnji teden v Trstu potekal kongres FUEN, pomemben dogodek, ki bo omogočil tudi slovenski narodni skupnosti veliko vidljivost na mednarodni ravni. Delegati na kongresu bodo poleg rednega programa imeli na voljo tudi možnost, da pobliže spoznajo stanje jezikovnih manjšin v Furlaniji - Julijski krajini, organiziranost in politično nastopanje Slovencev, zaščitno zakonodajo in šolsko ureditev ter še marsikaj.

Slavnostno odprtje 65. kongresa FUEN bo 9. septembra 2021 ob 15. uri v Hotelu Savoia Excelsior Palace. Podrobnosti in program so objavljeni na spletni strani kongresa (congress2021.fuen.org).