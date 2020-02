Facebook dragoceno pomemben za kronično bolne najstnike

Facebook kot dragocen vir za kronično bolne najstnike. Raziskava tržaške pediatrične bolnišnice Burlo Garofolo, ki so jo v sodelovanju z oddelkom za medicino in kirurgijo Univerze v Trstu izvedli med 212 najstniki oziroma mladimi med 13. in 24. letom s kronično boleznijo je pokazala, kako lahko dostop do skupnega spletnega prostora predstavlja pomembno psihološko oporo. Omogoča lahko premoščanje osamljenosti, v kateri se mladi bolniki neizbežno znajdejo zlasti v obdobjih hospitalizacije. Poleg tega pa jim še dovoljuje, da delijo svojo izkušnjo in si z drugimi izmenjujejo informacije.

Ekipa direktorja bolnišnice Egidia Barbija je pod drobnogled vzela, kako mladi pacienti s cistično fibrozo, Crohnovo boleznijo, sladkorno boleznijo tipa 1 in kronično vnetno črevesno boleznijo uporabljajo Facebook v akutni fazi, to je med hospitalizacijo in kako v fazi stabilizacije bolezni. Na prvem mestu so odkrili, da lahko s Facebookom zadostijo potrebo po družabnosti, ki je zaradi njihovega položaja močno okrnjena. V akutni fazi poleg tega od povprečnih pet ur na spletu preživijo tudi do enajst ur. Pri tem pa skušajo čim bolj omejiti prisotnost zdravnikov in zdravstvenega osebja.