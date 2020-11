Farmer & Artist: bogastvo kraške zemlje v živo

Agencija za razvoj ozemlja Las Kras se pripravlja na drugi vinsko-kulinarični festival Farmer & Artist. Uspešno lansko izvedbo, ki je zaživela v Miramarskem gradu, bodo letos prilagodili izrednim razmeram in festival ponudili v celoti po spletu. Ljubiteljem kraškega ozemlja bo na voljo osem virtualnih srečanj, ki jih bodo organizatorji predvajali neposredno iz prostorov kavarne San Marco.

»Poleti smo načrtovali festivalske dogodke, posejane po tržaških zgodovinskih kavarnah, pandemija pa nas je ponovno prisilila, da se srečamo le na daljavo. Ob festivalu Farmer & Artist je Las Kras aktiven tudi s portalom trieste.green, na katerem lahko obiskovalec na enem mestu spozna izdelke lokalnih proizvajalcev in celovito ponudbo kraškega ozemlja. Delamo na tem, da bi lokalno gospodarstvo čimprej okrevalo,« je po pozdravih Robija Jakomina povedal predsednik Las Kras David Pizziga na včerajšnjem spletnem predstavitvenem srečanju.

Program, ki ga koordinira Enrico Maria Milič, je bogat in razvejan. Ob ponedeljkih in četrtkih ob 18. uri bodo od 23. novembra do 17. decembra zaživela srečanja, predstavitve knjig in debate, pri katerih bodo gledalci pogrešali le vonjave in okuse, vsebin pa nikakor. Prenose v živo so poimenovali »talk show«. Kot prva bo na vrsti predstavitev knjige Andree Piccinija La città rurale. Paesaggi in un continuo divenire. Z avtorjem se bosta pogovarjala agronom Aleš Pernarčič in antropolog Enrico Maria Milič. V četrtek, 26. novembra, bo čas za talk show Kras, neukrotljiva planota. Debato bo povezoval somelje in pisatelj Matteo Bellotto, prav tako prisoten na skoraj vseh pogovorih. Nagovoril bo vinarje Damijana Miliča, Andreja Škerlja in Benjamina Zidaricha.