O sebi pravi, da je »felice abitante di Bolunc«, sicer pa je bil zadnjih šest let predvsem rektor tržaške univerze. Maurizio Fermeglia, inženir, ki se je pred dobrimi 20 leti preselil v Boljunec in tam naletel na topel sprejem, bo v sredo zaključil mandat na čelu tržaške univerze. Ob tej priložnosti smo se z njim pogovorili o opravljenem delu, glavnino pogovora pa posvetili vprašanju Narodnega doma. Dosedanji rektor je namreč odločen zagovornik njegove vrnitve slovenski skupnosti. Obenem opozarja, da bi to moral postati kraj multikulturnega dialoga. »Prijateljski nasvet: pazite, da ne zanemarite drugih manjšin, tudi drugi so pomembni.«

Za dosego tega cilja mora Dežela Furlanija Julijska krajina najprej spremeniti zakon, ki univerzo obvezuje, da mora Narodni dom obdržati v svoji lasti in v njej izvajati izključno didaktične dejavnosti. Ko bi se univerza lahko izselila, pa bi ji moral nekdo izplačati »okrog devet milijonov evrov, kolikor je njegova premoženjska vrednost. Podariti ga ne moremo.«

Daljši pogovor z rektorjem Fermeglio objavljamo v nedeljski izdaji dnevnika.