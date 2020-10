Fernetiči: nesreča upočasnila promet

Nesreča, ki se je danes okoli 12.30 pripetila pri Fernetičih, hvala Bogu ni terjala ranjenih, kljub temu pa je povzročila gmotno škodo in prometni zastoj. Zgodilo se je na pokrajinski cesti, ki z Opčin pelje do mejnega prehoda: tam je v bližini lekarne 83-letni voznik subaruja hotel zapeljati na glavno cesto, a je njegovo vozilo končalo pod kolesa tovornjaka, ki je malo pred tem pripeljal s tovornega postajališča. Trčenje je bilo neizbežno, k sreči pa sta voznika tako avta kot tovornjaka ostala nepoškodovana. Bilo pa je precej škode na subaruju, poleg tega je prisotnost obeh vozil precej upočasnila promet in na pokrajinski cesti se je oblikovala daljša vrsta avtomobilov, namenjenih proti meji. Na prizorišče so prišli karabinjerji iz Nabrežine, ki so preverjali okoliščine nesreče in urejali promet. Le-ta se je okoli 13. ure zopet sprostil.