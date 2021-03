»Feštin« se je spremenil v nočno moro

»Sobotno druženje med prijateljicami v vasi v zgoniški občini se je naposled spremenilo v nočno moro. Pogoji za »feštin« so bili sicer idealni – bila je sobota zvečer in staršev ni bilo doma: skupina mladoletnih deklet se je odločila za zabavo, ki pa je nekoliko prerasla pričakovanja. Povabljencev je bilo zvečer več od predvidenih, kakih deset se jih je zbralo (vsi so bili mladoletni), saj informacije med mladimi kar hitro zaokrožijo.

Opolnoči pa je nekaj šlo narobe in med udeleženci se je vnel prepir. Nekdo od mladih je zato raje pokličal starše, ker se je želel vrniti domov. Starši so sedli v avto in se odpeljali do vasi, a kaj ko hišne številke niso in niso našli. V vaseh hišne številke so le redkokdaj v zaporedju, nam je pojasnil poveljnik karabinjerjev Giavedoni, tako da so starši v avtomobilu dolgo tavali po vasi. Ker je bilo že pozno in so se zavedali, da so v prekršku, so poklicali karabinjerje in jim pojasnili, kaj se dogaja.

Karabinjerji iz Barkovelj so kaj hitro našli hišo in vse mlade v njej: vse so identificirali in jih izročili staršem. Odgovarjati bodo morali zaradi nespoštovanja pravil, saj so bili okoli krepko po 22. uri, kar ne dovoljujejo uredbe proti širjenju covida-19