Festival ACT od Boljunca do Milj

Gledališke predstave, ples, glasba, slikanje in fotografija – vse to in še več ponuja festival ACT, ki ga v prihodnjih dneh oz. mesecih prireja kulturno združenje Actis v sodelovanju z gledališčem La Contrada in podporo Dežele FJK v sklopu projekta Restart FVG, ki želi povrniti nekaj življenjske limfe, ki sta jo dve leti epidemioloških razmer posrkali kulturi in športu.

Festival je novost znotraj združenja Actis, ki obhaja letos 30 let delovanja. Namenjen je gledalcem vseh starosti in osnovan je na »potujoči areni oz. odru«, ki so si ga zamislili mladi člani gledališkega ansambla Teatro Bandito iz Milana – na njem bodo v pisani kulisi ob gledališčnikih protagonisti cirkusanti, klovni in akrobati, pa tudi plesalci in glasbeniki. Potujoči oder se bo prvič ustavil v dolinski občini – tri dni bo domoval na jusarskem zemljišču ob gledališču Prešeren (tja se bodo zatekli, če bo dež) v Boljuncu.

V petek ob 19. uri bo na vrsti plesna predstava za mlade Štiri letni časi, sledila bo ob 21. uri predstava s klovni in cirkusanti Frittole & Ciacole milanske skupine Teatro Bandito. V soboto bo v potujoči areni ob 18. uri Shakespearov Sen kresne noči v priredbi gledališke skupine Actis, ob 19. uri bo v gledališču Prešeren predstava Pedenjped v izvedbi Slovenskega stalnega gledališča s Primožem Fortejem v glavni vlogi. Ob 20. uri bo čas za ples z videmsko skupino Arearea Frammenti d'amore, ob 21. uri pa spet Frittole & Ciacole.