Festival Karsiart presega meje

V devinsko-nabrežinski občini napovedujejo začetek 3. Festivala Karsiart, v katerem se prepletajo umetnosti ozemlja, od glasbe do gledališča in filma, fotografije in književnosti. Tudi letos bo niz, ki ga prireja občina v sodelovanju s številnimi društvi in institucijami ter seže daleč čez občinske meje, naravnan na želje vseh obiskovalcev, ki hrepenijo po družabnosti ob kakovostni prireditvi.

»Karsiart se prepleta s tradicionalnim praznovanjem zavetnika sv. Roka in nas bo pospremil do prvih dni septembra, da bomo po poletju, obogateni z novimi spoznanji, stopili v novo obdobje,« je včeraj dejal devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec, ki je z odbornico za kulturo Marjanko Ban in umetniškim vodjo Gabrielejem Ribisem predstavil bogat koledar prireditev. Med 16. avgustom in 4. septembrom bo na različnih lokacijah, tudi izven občinskih meja, zaživelo štirinajst dogodkov. Prvi med temi bo odprtje razstave Kamnoseška dediščina v delih Iveka Pertota v torek ob 18. uri v Kulturnem domu Iga Grudna v Nabrežini. Tu bodo na Kmetiji Pertot v sredo ob 19.30 ponudili koncert kvinteta trobil FVG Bass Quintet. Na trgu sv. Roka bodo ob 21. uri predvajali celovečerec Matevža Luzarja Orkester.

Od 22. do 24. avgusta bo v Kulturnem domu Iga Grudna potekal že tradicionalni poletni seminar klasične kitare z učenci in učitelji Glasbene matice FJK. V torek, 23. avgusta, ob 20.30 bodo sopran Ilaria Zanetti, tenor Andrea Binetti in pianistka Eleonora Lana nastopili na operetnem večeru na športnem igrišču ob župnišču v Naselju sv. Mavra. Na istem odru bo večer kasneje zaživela predstava Razočarane gospodinje v režiji Alessandre Privileggi. Dogajanje do 4. septembra i več informacij je na voljo na spletni strani www.karsiart.org.