Festival, ki ni samo za znanstvenike

Daleč je dan, ko so 14. julija 2018 z neposrednim prenosom iz Toulousa na tržaški železniški postaji slovesno predali posle Trstu in vodji organizacijskega odbora Esofa2020 Stefanu Fantoniju. Takrat se je za Trst odprlo novo poglavje, zgodba o znanosti, ki je sicer v mestu v zalivu že zdavnaj dobila svoj prostor, čeprav daleč od splošne javnosti in od tržaškega vsakdana. Že takrat so si organizatorji zadali cilj, da bi se te distance čimprej znebili in ustvarili Festival znanosti, ki ni le za stroko.

»Znanost mora biti dostopna vsem in vsem vidna. Esof2020 je jasna slika tržaškega znanstvenega sveta: nismo si želeli festivala, ki bi bil samo za znanstvenike,« je na današnji predstavitveni tiskovni konferenci povedal Fantoni, vidno ganjen, saj se po številnih težavah končno »začenja premikati ta velik stroj, ki nosi ime Esof.« Fantoni je med drugim prav včeraj pozval italijansko vlado, naj znanost ne obravnava kot strošek, ampak kot investicijo.

Od 2. do 6. septembra bo na sporedu 150 dogodkov, od katerih bo 70 potekalo na daljavo. Znanstveni forum se bo uradno začel v torek popoldne, ko bodo ob 15. uri virtualne obiskovalce namenjenega spletnega kanala in prisotne pozdravili Stefano Fantoni, predsednik Euroscience Michael Matlosz, tržaški župan Roberto Dipiazza, guverner FJK Massimiliano Fedriga in kardinal Piero Prolin. Za njimi bosta o razvoju znanosti spregovorila italijanski minister za visoko šolstvo Gaetano Manfredi ter vodja raziskovalnega središča v Ženevi Cern in virologinja Ilaria Capua. Svoj pozdrav bodo izrekli tudi Fabrizio Nicoletti iz italijanskega ministrstva za zunanje zadeve, črnogorska ministrica za znanost Sanja Damjanović, južnoafriški minister za znanost in in tehniko Emmanuel Nzimande ter generalni direktor družbe Fincantieri Giuseppe Bono. Otvoritveno slovesnost bo sklenila predstavitev znamke, ki jo je italijanska pošta ustvarila prav za Esof2020.

Prav tako slovesna bo zaključna prireditev 6. septembra, ko bodo mednarodni forum med drugim pozdravili tudi italijanski predsednik vlade Giuseppe Conte, minister za gospodarski razvoj Stefano Patuanelli, arhitekt Massimiliano Fuksas in rektor tržaške univerze Robrto di Lenarda.

Od torka do nedelje pa bodo glavni junaki znanstveniki in ustvarjalci iz celega sveta. V štirih virtualnih sobah bo od 8:30 do 19:30 tekla beseda o zgodovini znanosti, ženskah v znanosti, zdravstvenem raziskovanju, robotiki, vlogi znanosti pri boju proti covidu-19, trajnostnem razvoju, umetni inteligenci in veliko drugega. V skladiščih 27 in 28 v starem tržaškem pristanišču pa bodo potekala srečanja v živo, prav tako med 8:30 in 19:30, in štiri razstave, ki obiskovalce sprejemajo že od jutri dalje. V Skladišču idej pa so že danes odprli razstavo o življenju v ekstremnih okoljih Vivere negli ambienti estremi.

Celoten program z lokacijami je objavljen na spletni strani Esofa2020.