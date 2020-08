Festival, ki združuje morje, Kras in veter

Ovrednotenje vetra, kamna in Krasa v vseh njegovih pogledih, tako naravnih kot umetniških. To je le nekaj ciljev, ki jih s festivalom Energija prostorov zasledujejo pri združenju Casacave.

Na včerajšnji tiskovni konferenci, na kateri sta med drugimi spregovorili Fabiola Faidiga in Eva Comuzzi, prva idejna vodja, druga pa kuratorka kiparskega projekta v sklopu festivala, so tako predstavili bogat program za preostanek avgusta in ves mesec september. Po prepričljivem začetku festivala prejšnjega 11. avgusta, ko so na trgu pred županstvom predvajali filma Il vento fa il suo giro in Bora su Trieste, bodo imeli sedaj glavno vlogo na festivalu trije kiparji, ki pripadajo trem različnim generacijam.

Alberto Fiorin, Edi Carrer in najmlajši med njimi, komaj 24-letni Jacopo Bassi bodo tako do 3. septembra ustvarjali na treh lokacijah v Nabrežini, kjer so jim trije lastniki podjetij, ki se ukvarjajo z nabrežinskim marmorjem, prijazno podarili surovino za umetnino.

Pri delu se bodo navdihovali po t.i. oltarju iz Ratchisa, ki ga hranijo v muzeju krščanstva v Čedadu, izklesan pa je ravno iz nabrežinskega marmorja.

Potek del na vseh treh kipih si bo mogoče ogledati že jutri in 2. septembra, v sklopu sprehodov z naslovom La pietra fa il suo giro. Jutri bo zbirališče ob 16.45 pred kmečkim turizmom Juna, 2. septembra pa ob isti uri pred podjetjem Gramar marmi (Nabrežina kamnolom 35/F). Pristonost na dogodku je brezplačna, potrebna pa je rezervacija na 340-7634805 ali na 340-0629746.

Več informacij o tem in drugih festivalskih dogodkih lahko najdete na Facebook strani festivala Energia dei Luoghi.