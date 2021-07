Festival Lunatico tudi za najmlajše

V svetoivanskem parku bo vse do 10. avgusta na sporedu dramski festival Lunatico, del katerega je namenjen tudi najmlajšim (Lunatico kids). Letos pa se bo otroški del festivala po novem združil s projektom E se diventi farfalla. Gre za kulturno-izobraževalni projekt proti revščini v izobraževanju, ki pesti več kot 140.000 otrok po vsej Italiji. Udejanjajo ga v devetih deželah, tudi v Furlaniji - Julijski krajini. Cikel dogodkov pri Sv. Ivanu bo trajal do 6. avgusta, srečanja bodo namenjena tako izobraževanju kot razvedrilu otrok in vzgojiteljev.

Prvi dogodek bo na sporedu že danes ob 16. uri, ko se bodo v prostorih oddelka za umsko zdravje (Ulica Weiss, 5) vzgojitelji lahko srečali z predsednikom fundacije Pinacoteca Internazionale dell’Età Evolutiva Aldo Cibaldi Massimilianom Vitalijem in umetnico Stefanio D’Amato. Sodelujoči na delavnici se bodo lahko preizkusili v interpretacij slik, ki sestavljajo razstavo Nel cuore dei diritti. Na razstavljenih slikah so grafično upodobljene pravice otrok, ki so zapisane v konvenciji Združenih narodov za pravice otrok in mladostnikov.

Vsa srečanja so brezplačna, obvezna pa je rezervacija mesta na elektronskem naslovu esdf@lacollina.org. Več informacij o dogodkih in festivalu na festivalski spletni strani.