Festival Zero pixel doživlja svojo »hevreko«

Znameniti Arhimedov vzklik hevreka so si za letošnjo, že šesto izvedbo festivala analogne fotografije Zero pixel kot rdečo nit izbrali njegovi organizatorji - kulturna združenja Acquamarina, Officina Istantanea in Silver Age. Kaj imata skupnega znanost in fotografija? Marsikaj, saj se skladno dopolnjujeta in nadgrajujeta, hkrati pa se prepletata še s kreativnostjo in genialnostjo, je pojasnil Ennio Demarin, fotograf in umetniški vodja festivala, ki bo potekal med 9. novembrom in 15. decembrom v Trstu, dotaknil pa se bo tudi Ronk.

Digitalizacija je pomenila veliko spremembo v fotografiranju, saj je omogočila čisto drugačno upravljanje s fotoaparatom in fotografijo, ki jo je veliko enostavneje posneti, pa tudi obdelati, prenesti, deliti, pošiljati. Festival želi biti zato poklon analogni fotografiji, se pravi dediščini, ki je ne gre zanemariti in potisniti v preteklost. In to je izziv, ki nam ga ponuja danes analogna fotografija - s starimi napravami se znova in znova loteva novih argumentov, tako da odkrivanj ni in ni konec, zagotavljajo organizatorji festivala.

Če pogledamo program, je slednji zelo zajeten, saj ponuja dvajset dogodkov - sedem razstav (3 skupinske in 4 monografske), tri predavanja, tri srečanja z avtorji, pet delavnic in dve predvajanji dokumentarnih filmov. Dogajanje bo uvedla skupinska razstava z naslovom Eureka, ki bo na ogled v prostorih državne knjižnice Stelio Crise od sobote, 9. novembra, ob 11. uri; svoja dela bo razstavljalo 30 domačih, italijanskih in mednarodnih fotografov.