Festival Zeropixel od danes na spletu

Z odprtjem skupinske razstave Musica bo danes ob 18. uri preko spleta zaživela sedma izvedba festivala analogne fotografije Zeropixel, ki ga organizira kulturno društvo Acquamarina v sodelovanju z društvom Silver Age. Rdeča nit bo letos glasba – klasična, atonalna, vokalna in eksperimentalna – ki se priliva v fotografske posnetke 36 umetnikov iz vse Evrope. V razstavnih prostorih tržaške knjižnice Stelio Crise bodo na ogled portreti znanih glasbenikov mednarodne scene rocka, popa in klasične glasbe, ki so pri ustvarjanju poiskali navdih pri največjih skladateljih, ob 250-letnici Beethovnovega rojstva in 250-letnici Tartinijeve smrti. Na ogled so tudi eksperimentalne slike iz samih negativov in pogledi na partiture.

Odprtje razstave bodo predvajali na facebook strani festivala. Prisotne v virtualni sobi bodo nagovorili predsednica društva Acquamarina Annamaria Castellan, kustos razstave Fabio Rinaldi ter fotografinja Lorella Klun. Večer pa bosta popestrila Roberto Daris in Simone D’Eusanio, harmonikar in violinist, ki bosta v poslušanje ponudila virtuozne odlomke iz ciganske in balkanske glasbene zakladnice.

Razstava bi morala biti na ogled do 4. decembra, a zaradi varnostnih določil za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom je ne bo mogoče obiskati, zato pripravljajo ogled preko spleta na profilih festivala na družabnih omrežjih. Več informacij je na voljo na spletni strani www.fotografiazeropixel.it.