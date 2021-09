Danes ob 12.30 sta na Obalni cesti trčila fiat 500 abarth in peugeot 206, pri čemer se je fiat prevrnil na streho. Vozniku fiata, ki je sam izstopil iz avtomobila, so na kraju nudili prvo pomoč reševalci službe 118, nato so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico. Voznik in sopotnik drugega vozila sta bila nepoškodovana. Na kraj so prispeli gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in odpravili njene posledice in lokalni policisti, ki preiskujejo njene vzroke.