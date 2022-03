Film o spominih na prvo ljubezen in njenih posledicah

Devin je v teh dneh dom mednarodne ekipe uveljavljenih filmskih ustvarjalcev, ki v prostorih Zavoda združenega sveta snema čisto poseben celovečerec. Gre za zgodbo o odkrivanju lastne identitete, prvi ljubezni, spominu nanjo in podoživljanju tistega čisto posebnega časa skozi kamero režiserja, ki se v odrasli dobi odloči posneti avtobiografsko delo o dogodku, ki je pomembno zaznamoval njegovo življenje. Pripoved bo torej zelo čustvena in hkrati tudi pristna, saj je eden od dveh režiserjev, Juan Pablo Di Pace, bivši dijak devinske šole, zgodba pa je dejansko njegova. Izkušnja je zato zanj večplastna, »skoraj metafizična,« pravi 43-letni argentinski režiser. »Vrnil sem se v kraj, kjer sem pred 25 leti doživljal močne občutke, ki jih zdaj poskušam obuditi s pomočjo igralcev.« V filmu sodeluje tudi Janko Petrovec, nekdaj gledališki igralec in tudi sam maturant omenjene šole.

Zgodba filma For Another Time (Za kraj drugič) je postavljena v leto 1997, ko se Argentinec Matías (torej mladi Di Pace) s pomočjo štipendije znajde na drugem koncu sveta, v devinskem Zavodu združenega sveta. Sramežljivi najstnik pričakuje, da bo dve leti zgolj užival v nepozabnem večkulturnem okolju, a ko prvič sreča sošolca Alexandra spozna, da se bo v tem času moral ukvarjati tudi z lastno identiteto in ljubeznijo. Na vprašanje, ali s pomočjo filma predeluje najstniško izkušnjo, režiser odgovarja: »Vsekakor.

Čeprav je v scenariju veliko fikcije, je zgodba v bistvu to, kar sem sam doživel. Ni enostavno prevesti v filmski jezik tako intimen dogodek, ki sem ga doživel pred tolikimi leti. Zato se ukvarjam predvsem z učinki, ali če hočemo posledicami, ki jih ima spomin na naše življenje in na to, kar smo. Pa tudi z dejstvom, da nehote ves čas manipuliramo s svojimi spomini – tiste lepe običajno romantiziramo.«