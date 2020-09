»Film za tiste, ki nas ne poznajo«

Dokumentarni film Za vedno tu, Slovenci med Krasom in morjem, ki ga bodo drevi ob 20. uri predvajali na prvem programu TV Slovenija, dobro prikazuje življenje, predvsem pa zgodovino naših obmorskih krajev od Štivana do Škednja. Režiserka in scenaristka Magda Lapajne je za dokumentarec (dolžina 50 minut) izbrala dobre sogovornike, ki jasno in jedrnato predstavljajo svoje kraje oziroma njihove nekdanje dejavnosti, med katerimi izstopa ribištvo. Glavnina intervjuvancev, če jih lahko tako imenujemo, se je udeležila sobotne premiere filma, ki sta jo v Domu Alberta Sirka v Križu gostila Ribiški muzej in SKD Vesna. Na prireditvi sta govorila Magda Lapajne in predsednik Ribiškega muzeja Franko Cossutta.

Režiserka in scenaristka je povedala, da se je snemanje dokumentarca začelo lanskega maja končalo pa januarja, torej nekaj tednov pred izbruhom pandemije. Zahvalila se je vsem za sodelovanje, še posebej pa Cossutti, ki je film označil za pomemben prispevek k osveščanju Slovenije o zgodovini tržaških Slovencev. Film (Cossutta je izrazil željo, da bi ga predvajala tudi slovenska televizija RAI) se konča s posnetkom razposajenih otrok na zadnjem Slofestu sredi Trsta. Ne samo preteklost torej, temveč tudi optimističen pogled v prihodnost.