Filmski prizor zamenjali za protest

Približno 200 ljudi se je danes zvečer zbralo v mestnem središču na območju, za katero je prefektura pred dnevi določila prepoved kakršnegakoli manifestiranja. Skupina, ki se je sprehodila po ulicah za tržaško občino, ustavila pa se je v bližini Velikega trga, je imela s seboj transparente, zahtevala je reforme za prekinitev globalnega segrevanja, iz njenih vrst pa je marsikdo vpil tudi prepoznavno geslo nasprotnikov covidnega potrdila.

Prizor je marsikoga, ki se je potikal po mestnem središču, in tamkajšnje stanovalce zmedel, kajti je šlo v resnici za filmski prizor o protestih, ki so ga snemali ravno v Trstu. »Protestnike« so spremljali policisti, kar je navzoče še bolj zavedlo, a tudi slednji so bili le igralci.