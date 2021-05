V preteklih dneh so pripadniki tržaškega poveljstva finančne policije ponovno izsledili več primerov goljufije v sektorju zdravstvenih storitev. Potem ko so decembra podrobno preučili seznam upravičencev do oprostitve plačila za zdravstvene storitve (t.i. ticket) in odkrili kar 73 ljudi, ki so v okviru delovanja zdravstvenega podjetja Asugi brezplačno koristile storitve z lažnimi potrdili o premoženjskem stanju, so tokrat v okviru preiskave Paga Pantalone izsledili še 76 goljufov. Skupno se je torej nabralo kar 149 ljudi, ki so na ta način prevarali zdravstveno podjetje.

Finančna policija je na Tržaškem postavila pod drobnogled več tisoč primerov upravičencev, ki so koristili brezplačne zdravstvene storitve in med njimi izsledili tiste, ki so izjavili lažno premoženjsko stanje.

Skupino 76 osumljencev sestavljajo italijanski in tuji državljani, ki so neupravičeno koristili 820 storitev za skupnih 39 tisoč evrov. Doletela jih je slana kazen, saj zakonodaja v takem primeru predvideva globo od 5164 do 25.822 evrov.