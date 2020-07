Finančni stražniki zasegli 40 tisoč litrov goriva

Tržaški in rimski finančni stražniki so v skupni akciji zasegli 40 tisoč litrov goriva, dva tovornjaka cisterna in nezakonito skladišče v Rimu. Priprli so dve osebi, slovenskega voznika tovornjaka cisterne in upravitelja nezakonitega skladišča v Rimu.

Tržaški finančni stražniki so nezakonitemu poslu prišli na sled na mejnem prehodu pri Fernetičih. Ustavili so tovornjak cisterno avstrijskih registrskih tablic, pri čemer je slovenski voznik izjavil, da prevaža industrijska topila, ki niso podvržena obdavčitvi. Ker se jim je prevoz zazdel sumljiv, so sklenili, da bodo tovornjak cisterno skrivaj zasledovali. Po večurni vožnji so prispeli v Rim, kjer je v kraju Capena tovornjak cisterna zavil v neko skladišče brez kakršnekoli oznake. Tržaški finančni stražniki so skupaj s kolegi iz Rima vdrli v hangar. Ugotovili so, da je tovornjakar v resnici prevažal dizelsko gorivo in bencin, ki sta bila namenjena črnemu trgu. Slovenskega voznika in upravitelja nezakonitega skladišča so priprli.