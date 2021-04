Družba Fincantieri bo preko svojega hčerinskega podjetja Vard, specializiranega v gradnji ladij za posebne naloge, gradila tri ladje Sov (Service Operation Vessel), ki bodo služile za vzdrževanje največje vetrne elektrarne na svetu, ki jo gradijo v Severnem morju na območju t.i. Dogger Banka kakih 130 kilometrov od vzhodne obale Anglije. Pogodbo so podpisali s škotsko družbo North Star Renewables.

Ladje bodo gradili v ladjedelnici v kraju Vung Tau v Vietnamu, predaja je predvidena za leto 2023. Največja ladja bo merila 85 metrov in bo lahko vkrcala 78 oseb v enoposteljnih kabinah. Ostali dve bosta merili 78 metrov in bosta lahko vkrcali vsaka 60 oseb. Vse bodo razpolagale s premičnimi prehodi z dvigalom, dalje s sistemom prenosa blaga z nastavljanjem višine ter z žerjavom s 3D kompenzacijo za pretovor blaga. Načrtovalci so upoštevali, da bodo morale ladje delovati v ekstremnih razmerah Severnega morja, pri čemer so pozornost posvetili varnosti, udobju in vplivu na okolje: tako bodo plule na hibriden dizelsko-električni pogon, deloval bo tudi sistem akumulatorjev, ki bo v prihodnje omogočal izvajanje operacij z ničnimi izpusti v zrak.