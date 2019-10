Fizik, ki mu domišljija odpira nove svetove

Skromen, zadržan in preprost, pod kožo pa nepričakovano domišljav in energičen. Tak se je v torek zvečer v knjigarni Lovat v Drevoredu 20. septembra zbranim poslušalcem predstavil Alessandro Saša Zupancic. Goričan po rodu, ki pa že od mladih let živi v Trstu, točneje pri Sv. Ivanu, je na pobudo Slavističnega društva Trst-Gorica-Videm spregovoril o svojih zbirkah zgodb Concerto per flauto in La principessa, il folle e il mago.

Danes upokojeni Zupancic je bil po poklicu fizik in računalniški tehnik, na Glasbeni matici pa je študiral violino in se glasbi vse življenje posvečal v orkestrskih vrstah oz. pred njimi. Da so Zupanciceve zgodbe vpete v realno, vsakodnevno življenje, v katerem pa se kar na lepem pripeti nekaj nepričakovanega, skrivnostnega ali nerealnega, je njegovo pisanje uokviril novinar Alessandro Mezzena Lona. Avtor je priznal, da dejansko ustvarja nek paralelen svet temu, v katerem je živel, se pravi racionalnemu svetu fizike in matematike; poiskal je torej nek izhod v povsem različna področja, ki jih je v vsakdanjem življenju pogrešal - prepustil se je domišljiji, ljubezni in lepoti, tisti pravi.