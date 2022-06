Danes so v Furlaniji - Julijski krajini opravili 962 PCR-testov, s katerimi so odkrili 28 novih primerov okužbe s koronavirusom. Opravili so še 633 hitrih antigenskih testov, s katerimi so odkrili še 169 primerov.

Na intenzivni negi se zdravi šest pacientov (v soboto štirje), na drugih oddelkih pa je 96 (v soboto 85). Umrla ni nobena oseba, okužena s koronavirusom.