Fotografska razstava mimo stereotipov o življenju Kurdov

Kurdi radi pravijo, da so gore njihovi edini prijatelji. Karnijska fotoreporterka Linda Dorigo je več let obiskovala severovzhodno območje Sirije, na katerem živijo Kurdi, z namenom, da bi od blizu spoznala njihovo identiteto, ki je tesno povezana z gorami. Nastala je tako fotografska razstava Imaginary Mountains, ki bo do 27. oktobra na ogled v gledališču Miela (soorganizator je Slovensko stalno gledališče) v okviru niza Raz/seljeni, ki je posvečen dogodkom na temo migracij.

Fotografska pripoved »mimo stereotipov« o življenju Kurdov ponuja obiskovalcem pogled, ki temelji »na razmišljanju in izpovedi« kurdskih ljudi. Avtorica je pri svojem delu iskala avtentičnost in se je zato zoperstavila pogledom na Kurde »od zunaj«, kakršni, denimo, ustrezajo zahodnemu delu sveta. Med slednje po njenem mnenju sodi tudi prikaz lepih, pogumnih in mladih kurdskih bojevnic, junakinj, katerih fotografije so preplavile družbena omrežja. »Zadeva je kompleksnejša,« je na odprtju razstave izpostavila Dorigova, ki jo je predstavila Sabrina Morena, za katero morajo mednarodne sile čim prej zaustaviti mesarsko klanje, žrtev katerega so Kurdi.

Fotografije, a tudi risbe in pesmi, prikazujejo vsakdan prebivalcev, ki živijo na preprost način v povezavi z naravo in z minevanjem letnih časov. Poletni meseci so na severovzhodu Sirije vroči in suhi, zime dolge in hladne. Sneg pobeli gore, ob vznožjih katerih ljudje gojijo stročnice.