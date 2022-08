Fotografske in lesne umetnine

V času Kraške ohceti je v galeriji Kraške hiše na ogled fotografska razstava Nike Furlani Obrtništvo skozi čas v priredbi Slovenskega deželnega gospodarskega združenja oz. v sodelovanju s Cata FJK in Dežele FJK. Fotografinja je obiskala razne obrtniške delavnice in v objektiv ujela razvoj obrti skozi čas – od tistih najbolj tradicionalnih do sodobnejših. V črnobele posnetke je ujela dušo in ljubezen do dela v pekarni, frizerskem salonu oz. trud mojstrov lesa in železa. V osmici pri Branovih pa je protagonist les. Kraška ohcet na lesu je namreč naslov razstavi visečih motivov na leseni podlagi v ploskovitem slogu umetnice Nadje Doljak. Na lesu kraljujejo figure v prazničnih narodnih nošah, s katerimi želi avtorica ovrednotiti eleganco in pomen nekdanje oblačilne kulture za praznične dni, s poudarkom na tkanini in vezenini.