Fotografski spomini na 25. april

Ko sedanjost ni lahka, lahko potrebno spodbudo in navdih črpaš iz preteklosti. Tako menijo pri tržaškem sindikatu CGIL, ki ob letošnjem 25. aprilu zbira fotografije praznovanja italijanskega praznika osvoboditve izpod nacifašizma v mestu. Želeli bi skočiti čim bolj nazaj v čas, da bi se lahko z zbranim gradivom idejno skupaj sprehodili po spominih sindikata na ta dan. Delavci in delavke, člani sindikata, so namreč pripomogli, da bi se ohranjal živ spomin na borce za svobodo, ki so nam zagotovili boljše življenje in demokracijo, so zapisali v uradnem sporočilu.

Fotografije bodo digitalizirali in hranili v arhivu inštituta Livio Saranz, originale pa vrnili lastnikom. Kar jim bo uspelo zbrati, pa ne bo ostala izključna domena zgodovinarjev in članov. Zbrano gradivo si bodo lahko vsi ogledali med praznikom, ki ga bo tržaški sindikat CGIL priredil julija letos. Kdor misli, da jim lahko pomaga pri zastavljenem cilju, se lahko z originali ali kopijami fotografi zglasi v dvorani Pagliari, na sedežu sindikata v Ulici Pondares 8. Ljudi bodo sprejemali v sredo, 20. aprila, med 16.30 in 18. uro. Kdor bi zamudil ta termin, se lahko med istimi urami zglasi še v sredo, 11. maja in sredo, 18. maja. Fotografije je mogoče poslati tudi na naslov 25aprile.cgilts@gmail.com. V sporočilu je treba navesti ime, priimek in telefonsko številko.