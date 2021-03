Med rednim izvajanjem nadzora je patrulja karabinjerjev na Opčinah opazila avto, ki se je sumljivo počasi vozil po tamkajšnji Ul. Papaveri. Avto so ustavili in legitimirali potnike.

V njem sta bili dve osebi, državljan Albanije in državljan Romunije, ki sta karabinjerjem natvezila, da sta odpravljena v Francijo, a da sta zašla. Albanec, ki se je menda pravkar poročil, je dejal, da je namenjen v Lyon, Romun pa naj bi velikodušno ponudil, da ga zapelje.

Zgodba ni prepričala karabinjerjev, zato so oba odvedli na nabrežinsko poveljstvo, da bi se prepričali o njuni identiteti. Izkazalo se je, da je albanski državljan ob poroki prevzel ženin priimek in tako z novimi dokumenti poskusil zamaskirati svojo identiteto. Preverjanje je pokazalo, da mu je bila po obsodbi zaradi prekupčevanja z mamili lani izrečena triletna prepoved vračanja na italijansko ozemlje. Karabinjerji so ga zato aretirali, sledilo je sojenje po hitrem postopku zaradi nelegalnega vstopa v državo, ki mu je sledil vnovični izgon iz Italije.