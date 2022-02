Francoski impresionisti v Trstu

V petek bodo v tržaškem muzeju sodobne umetnosti odprli razstavo Monet in impresionisti v Normandiji, ki ponuja vpogled v stilsko raznovrstna dela, povezana z omenjeno pokrajino. Na razstavi je na ogled okoli 70 umetnin francoskih slikarjev, ki so ustvarjali v letih med 1850 in 1920. Potujoča razstava – pred leti jo je bilo mogoče obiskati tudi v Ljubljani in Zagrebu – prihaja iz zbirke Slikati v Normandiji (Peindre en Normandie), ki jo je leta 1992 vzpostavil Pokrajinski svet Spodnje Normandije, v njej pa je okoli 120 slikarskih del.

Na tržaški razstavi, ki jo je organizirala Občina Trst, pripravila agencija Arthemisia, ki se ukvarja z organizacijo razstav, njen avtor pa je Alain Tapié, je na ogled izredno specifični tematski izsek. V Normandijo, ko je ta odigrala pomembno vlogo pri odmiku francoske umetnosti od tradicionalnih akademskih smeri k naturalističnim težnjam tedaj modernega okusa, nas popelje 72 platen. Prelet imen razstavljenih slikarjev verjetno pozornost najprej priklene na Clauda Moneta in Augusta Renoirja. Pri prvem gre za delo mladih let (Éretret, okoli leta 1864), na ogled je tudi platno, ki uprizarja cvetoče polje z irisi. Drobceno Renoirjevo krajino Sončni zahod pa zasenčijo platna Courbeta, Bonnarda, Boudina, Calsa, Corota in drugih. Skupni imenovalec vseh razstavljenih platen je Normandija: motivi iz narave in vsakdanjega življenja ljudi, ki živijo v njej, z njo, od nje.