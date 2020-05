»Frecce tricolori« nad Trstom (foto in video)

Akrobatska skupina italijanskega vojaškega letalstva »Frecce tricolori« se je danes prikazala na tržaškem nebu. To v okviru niza poletov nad glavnimi mesti italijanskih dežel, ki poteka ob priložnosti obhajanja 74. obletnice razglasitve italijanske republike, ki jo bodo proslavili 2. junija. S poleti želijo pripadniki akrobatske skupine simbolno zaobjeti v dimne sledi z barvami italijanske zastave celotno Italijo v znamenje enotnosti, solidarnosti in ponovnega zagona. Letala, ki vzletajo z letališča pri Rivoltu v Furlaniji, so s svojimi poleti začela v ponedeljek in najprej simbolno preletela Codogno, se pravi prvo ustanovljeno t.i. »rdečo cono« v okviru zajezitve pandemije koronavirusa, potem pa še Catanzaro, Bari, Potenzo, Neapelj, Campobasso, Loreto (tam je Marijino svetišče, loretska Marija pa je tudi zavetnica letalstva), Ancono, Bologno, Benetke in Trst, v nadaljevanju pa bodo še druga glavna deželna mesta.