Frecce tricolori preletele Trst

Marsikateri Tržačan je danes v prvih popoldanskih urah pogledal v zrak: mesto so namreč večkrat preletela letala akrobatske skupine italijanskega vojaškega letalstva Frecce tricolori. Prisotnost devetih letal MB-339 PAN in transportnega letala C-130J ni bila vezana na kak poseben praznik v mestu, ampak je šlo za vadbeni polet, med katerim so letala lahko opravila video in fotografske posnetke Trsta. Le-te bo mogoče deliti na spletnih družbenih omrežjih z uporabo hashtagov #leVostrefoto in #IAMiaaeronauticamilitare.