Friulia bo vstopila v kapital podjetja Tirso

Družba Friulia je s štirimi milijoni evrov vstopila v kapital podjetja Tirso, ki je v sklopu skupine Fil Man Made specializirano v proizvodnji tehničnih tekstilij. Operacijo so napovedali med včerajšnjim obiskom predsednika deželne vlade Massimiliana Fedrige in predsednice družbe Friulia Federice Seganti na sedežu podjetja v Miljah skupaj s pooblaščenim upraviteljem skupine Fil Man Made Andreo Parodijem. Podjetje Tirso je bilo ustanovljeno leta 1973, prvi obrat je deloval v Trevignanu pri Trevisu, sedanja miljska tovarna z 245 zaposlenimi pa predstavlja nevralgično središče podjetja, saj proizvaja tekstilije, ki so posebej odporne na kemikalije, ogenj, elektrilo in rezila, zato jih uporabljajo pri izdelovanju uniform gasilcev in sil javnega reda.

Po krizi leta 2008 je podjetje opravilo sanacijo z novim investicijskim načrtom in politiko krepitve proizvodnje. Poslovni načrt za obdobje 2019-2020 predvideva 3,6 milijona investicij za posodobitev proizvodne zmogljivosti obrata v Miljah in nakup novih strojev za proizvodnjo visoko kakovostnih tekstilij. Poleg tega predvidevajo zaposlitev oz. stabilizacijo 40 oseb.