Frizerji, gostinci in trgovci obupani

»Parole, parole« je naslov pesmi, v kateri sta pevka Mina in gledališki igralec Alberto Lupo leta 1972 prepevala o praznih obljubah. V teh dneh bi ta pesem lahko bila prispodoba obljub premierja Giuseppeja Conteja, ki je z objavo nedeljske uredbe, v sklopu katere bodo po 4. maju zrahljali stroge omejevalne ukrepe za zajezitev epidemije, močno razočaral trgovce, gostince in ponudnike kozmetičnih ter frizerskih storitev. Slednje so kljub prvim obljubam, da bodo lahko začeli delati najkasneje sredi maja, ponovno poslali »na čakanje«. Salone naj bi odprli šele začetek junija.

FRIZERSKI IN KOZMETIČNI SALONI S PETICIJO PROTI VLADI

Razočarana in jezna nad zadnjo odločitvijo vlade je Tiziana Viler iz frizerskega salona Goran Viler, ki nas je osebno poklicala in opozorila, da je negotovost, v kateri so se znašli frizerski in kozmetični saloni, resen problem. »Negotovost je nekaj najslabšega za podjetje. Z vsako novo uredbo smo presenečeni in vedno znova na slabše. Od nas se pričakuje, da se odgovorno obnašamo do problematike koronavirusa. Vse to že dva meseca počnemo. In ko smo že mislili, da bomo končno lahko začeli delati in si začeli služiti vsakdanji kruh, so nas še enkrat udarili po glavi. Gospodarska škoda za mala podjetja, kot je naše, je alarmantna. Si niti ne predstavljam, kaj zaprtje dejavnosti pomeni za manjše salone, kot je naš,« je po telefonu dejala podjetnica, ki je zaskrbljeno dodala, da ponudniki frizerskih in kozmetičnih storitev nimajo več dovolj kisika za dihanje.

»Na realne stiske sektorja želimo opozoriti s peticijo, ki smo jo objavili na našem facebook profilu. V njej na predsednika deželne vlade Massimiliana Fedrigo apeliramo, naj nam dovoli delati. V peticiji smo zapisali, da smo v stanju zaposlenim in strankam zagotoviti varnost. Predsedniku smo tudi sporočili, da dodatnega enomesečnega zaprtja številni ne bodo preživeli,« je obupan klic na pomoč opisala Tiziana Viler. Ob tem pa opozorila še na en pojav - razmah dela na črno. »Nesprejemljivo je, da se prepoveduje delo ljudem, ki plačujemo najemnine in davke, ob tem pa se tolerira delo na črno, ki ga je v teh razmerah vedno več,« je dejala sogovornica, ki je prepričana, da je zmotno prepričanje nekaterih, da frizer ni tako nujen, saj so neurejeni in sivi lasje lahko problem.