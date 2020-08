Furlanska cesta je trenutno zaprta za promet med odcepom za Ul. Moro in Kontovelom zaradi prometne nesreče, ki se je pripetila okoli 8.30. Takrat sta iz trenutno še nepojasnjenih razlogov trčila kombi, ki je peljal proti Trstu in motor, ki je vozil v nasprotno smer. Kaže, da je motorist ranjen, na prizorišče so prišli lokalni policisti in reševalci službe 118.