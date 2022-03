Gabrovčeve mladostne sanje

Levosredinska združena ekipa je enoglasno podprla župansko kandidaturo devinsko-nabrežinskega občinskega svetnika, deželnega svetnika in deželnega tajnika Slovenske skupnosti Igorja Gabrovca, ki je svojo »mladostno sanjo« z veseljem sprejel kot izziv za občane.

Od kod odločitev, da kandidirate za župana Občine Devin - Nabrežina?

Preprosto zato, ker gre za mojo občino. Odločitvi sta botrovala dva elementa: najprej je bila to pripadnost prostoru, ki je pomembna za vsakega politika, pa tudi županova je najlepša vloga, ki jo lahko odigraš. O izkušnji sem sanjal že kot najstnik, pa so me politične poti vodile drugam – bil sem pokrajinski, dvakrat občinski in trikrat deželni svetnik. Drugi element je bil složna podpora in zagotovilo, da taka tudi ostane, s strani celotne koalicije, ki se je pred petimi leti predstavila s štirimi županskimi kandidati in bila poražena. Razlike danes združujemo v eno skupino, ki podpira enega kandidata in enoten program, ki ga bomo pisali skupaj s soobčani v prihodnjih tednih. Mislim, da je izziv zelo zanimiv in zato sem ga sprejel.