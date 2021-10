Popoldne se je na gozdnatem območju med Zgonikom in Gabrovcem vnel požar, gorelo je v glavnem grmičevje. Pokrajinsko poveljstvo gasilcev je prejelo klic okrog 15. ure, na prizorišču so openski gasilci. Po navedbah pokrajinskega poveljstva naj bi požar zajel tri hektarje površine, na pomoč so priskočili tudi prostovoljci civilne zaščite.