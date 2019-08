Gasilci imajo novo avtolestev

Tržaški gasilci imajo novo pridobitev. Pristojno ministrstvo jim je podarilo sodobno in tehnološko dovršeno gasilsko avtolestev, s katero bodo gasilci manj izpostavljeni, imeli bodo večjo varnost pri posredovanju na objektih v primeru požarov, povečala pa se bo tudi učinkovitost pri reševanju z višin. Z novo avtolestvijo so obogatili že obstoječi vozni park, ki ga sestavljata dve starejši avtolestvi; ena je stara več kot 30 let, druga pa okoli 15.

Gasilsko avtolestev z reševalno višino 32 metrov je predstavil pokrajinski poveljnik gasilcev Mauro Luongo, ki je razložil, da so avtolestve zelo občutljiva in draga vozila. Ministrstvo je za nakup tržaške avtolestve namenilo več kot 400 tisoč evrov, je povedal poveljnik, ki je prepričan, da bodo z novo avtolestvijo gasilci še hitrejši pri intervencijah povezanih z burjo.