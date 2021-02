Gasilci odpravljajo posledice požara (video)

Gasilci so v hotelu Double Tree by Hilton na Trgu republike zjutraj ob 9. uri odpravljali posledice nočnega požara, ki je nastal v prvem nadstropju. Preverjajo varnost poslopja in posameznih delov prvega nadstropja, kjer je zagorelo, so nam povedali po telefonu. Odločali bodo tudi o morebitnem preventivnem zaprtju določenih delov hotela.