Miljski gasilci so danes ob 6.30 posredovali pri prometni nesreči, ki se je zgodila na križišču med ulicama Parini in Foscolo v Trstu.

V njej sta bila vpletena dva avtomobila znamke Toyota, Yaris in Verso. Slabše sta jo skupila potnika avtomobila Verso, ki sta se vozila proti Ulici Parini, saj so jih morali reševalci Sogit izvleči iz avta in jih prepeljati v bolnišnico. Na kraju nesreče je bila prisotna tudi prometna policija.