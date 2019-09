Gasilci posredovali zaradi posledic burje

Gasilci so davi nekajkrat posredovali zaradi posledic burje. Odstranili so nekaj odlomljenih vej na pločnikih in cestah, so povedali, denimo v Drevoredu 20. septembra, Ul. Valerio in Ul. Biasoletto, toda ni bilo večjih težav.

Burja je zjutraj v Tržaškem zalivu pihala s sunki do okrog 80 km/h, postopno bo oslabela šele v popoldanskih ali večernih urah. ARSO je zaradi močne burje tudi razglasil rumeni alarm, ki bo trajal do poznih večernih ur. Pričakuje pa najvišjo hitrost burje od 85 do 100 km/h.

Danes čez dan se bo oblačnost povečala, popoldne ali zvečer bo ponekod padlo nekaj dežja, možne bodo tudi posamezne plohe ali nevihte.