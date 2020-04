Gasilci priskočili na pomoč zdravstvenim delavcem

V zgodnjih jutranjih urah so gasilci tržaške centrale priskočili na pomoč zdravstvenim delavcem, ki so morali na urgenco odpeljati starejšo gospo. Občanka, ki živi v petem nadstropju poslopja v Drevoredu D'Annunzio, je zaradi izredno slabega počutja ob 5.30 poklicala številko za nujno medicinsko pomoč.

Na pomoč so prišli tudi gasilci, ki so se izrednim koronavirusnim razmeram primerno oblekli. Po pacientko, za katero se še ne ve, ali je slabo počutje povezano s covidom-19, so se odpravili oblečeni v zaščitne kombinezone, maske, škornje in rokavice. Intervencija se je uspešno končala šele po temeljiti razkužitvi z natrijevim hiplokloritom in po natančnem postopku slačenja zaščitne opreme.