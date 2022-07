Gasilci so izmučeni, borili se bodo vso noč

Bitka z ognjem se nadaljuje. Na terenu so gasilci kar izmučeni. Ker so na Krasu zaposleni gasilci z vse Furlanije - Julijske krajine, so organizirali izmene, saj se bo delo nadaljevalo tudi zvečer in ponoči. Z enakimi težavami se soočajo prostovoljci civilne zaščite. Na delu je sicer poleg prostovoljcev civilne zaščite približno 50 italijanskih gasilcev, ki jim pomagajo tudi slovenski kolegi.

Prometne težave, povezane z zaprtjem avtocestnega priključka od Sesljana do Redipulje ter ceste za Dol, posredno vplivajo tudi na druge prometnice. Zastoj je nastal denimo na Obalni cesti, približno med nabrežinsko obalo in Sesljanom.

Ceste so zaprte tudi na Goriškem. Zaprta je deželna cesta št. 55 med Gabrjami in Štivanom. Avtocestni odsek med Redipuljo in Moščenicami je zaprt v obe smeri, avtocesta pa je v smeri proti Benetkam zaprta že pri Sesljanu. Zaradi cestnih zapor v Tržiču nastajajo hudi prometni zastoji. Na slovenski strani meje je zaradi požara popolnoma zaprta cesta Miren-Kostanjevica.