Gasilci uspeli rešiti prtljago

Openski gasilci so morali danes okoli 13.45 ukrepati na avtocestnem odseku med Prosekom in Fernetiči. Avtomobil znamke Bmw, s katerim sta se nemški turistki peljali proti Trstu oz. Hrvaški, se je namreč malo prej iz nepojasnjenih vzrokov vnel. Ženski sta opazili dim, ki se je začel valiti iz predela za motor in silil v kabino, zato sta pristavili, izstopili in poklicali na pomoč. Gasilci so v kratkem času pogasili ogenj in rešili tudi prtljago, vozilo in območje pa zavarovali. K sreči se v požaru ni nihče poškodoval, na prizorišče pa so prišli tudi policisti in osebje avtocestnega podjetja Anas.