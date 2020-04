Gialuz: »Barcolana bo«

Predsednik jadralnega kluba SVBG Mitja Gialuz je danes zagotovil, da bo letošnja Barcolana redno potekala. »Bo v morju in bodo jadrnice,« je izjavil, zato da bomo ponovno podoživljali izjemno izkušnjo, skladno z navodili, ki bodo oktobra v veljavi, čeprav jih je trenutno prerano oceniti. Organizatorji so že na delu, da bi zagotovili varno regato. Ljudje čakajo, treba pa je videti, ali bodo lahko sodelovale tudi jadrnice iz tujine, meni Gialuz. Odprtje meja bo po njegovem morda eden zadnjih sprostilnih ukrepov, toda organizatorji so pri tem optimisti. Povedal je, da vseskozi delajo na letošnji jesenski regati in da se sploh niso ustavili. S pristojnimi oblastmi tudi preučujejo različne možne scenarije.

Trenutno so že vzpostavili stike z vpisanimi v jadralnem klubu ter s tistimi, ki nameravajo sodelovati na regati. »Menim, da bomo jeseni lahko vsi na morju,« je Gialuz zaključil svojo misel, »in za morski del regate ne bi smelo biti težav.« Barcolano za razliko od drugih večjih prireditev sestavlja več dogodkov, zato so možni različni scenariji, kar organizatorje navdaja z optimizmom.