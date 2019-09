Gib in glasba - od Sokolov do danes

»Zamisel o razstavi Gib in glasba, ki jo danes odpiramo kot preddogodek Slofesta, se je porodila ob letošnjih Dnevih evropske kulturne dediščine, ki so posvečeni umetnosti in razvedrilu. Na Odseku za zgodovino in etnologijo pri NŠK hranimo fond Zveze društev telesne vzgoje, v katerem so shranjeni dokumenti povojnih telovadnih nastopov, vključno z glasbeno spremljavo, ki so jo podpisali priznani slovenski skladatelji, med katerimi Vrabec, Venturini in Grbec. Tako smo pomislili, da bi glasbeno umetnost povezali z umetnostjo giba in torej z razvedrilom oz. športno dejavnostjo,« je zaupala vodja projekta, knjižničarka Gabriela Caharija.

Projekt ponuja vpogled v telesno vadbo ob glasbeni spremljavi na Tržaškem od časov telovadnega društva Sokol, se pravi od 19. stoletja do današnjih dni, se pravi s prikazom športov, ki jih spremlja glasba - ritmična gimnastika, kotalkanje, cheerleading in mažoretke (sicer z Doberdobskega). Razstava v gledališču Miela je razdeljena na tri sklope: sokolstvo z zgodovinskimi podatki in fotografijami, povojni čas z izjemno množičnimi telovadnimi nastopi in današnji čas. Najbolj zanimivo je seveda povojno obdobje - prvi telovadni nastop je bil leta 1946, najbolj množičen pa tisti leta 1947, je zaupala knjižničarka in dodala, da so panoje obogatili s fotografijami Maria Magajne in Edija Šelhausa oz. iz Muzeja novejše zgodovine iz Ljubljane, na ogled pa bodo tudi oblačila telovadcev.

Jutri bodo telovadili otroci

Projekt pa je zadobil še širše razsežnosti in v sodelovanju s šolami bo jutri dopoldne na Borznem trgu velika parada mladosti. »Našli smo Vrabčeve notne zapise in pravila oz. navodila za vadbo, tako da smo povabili šole k sodelovanju. Petra Križmančič je priredila koreografijo glede na starostno stopnjo otrok, profesorji srednje šole sv. Cirila in Metoda od Sv. Ivana pa so priredili Vrabčevo glasbo, ki jo je napisal za nastop leta 1946. Zanimivo je, da je v svojo koračnico vključil melodijo ljudske pesmi Delajmo delajmo zlata kolesa.«