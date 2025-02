Gin še vedno med najbolj priljubljenimi

V Ulici Malaspina v tržaški industrijski coni deluje od leta 1996 družinsko podjetje žganih pijač Liquorificio Italia. Vodi ga mladi tercet - brata Pierandrea in Simone ter sestra Sara Treglia. Sami sicer ne proizvajajo svojih žganih pijač, pač pa to počenjajo za njihove stranke, za katere poskrbijo tudi za ustekleničenje. Danes se lahko ponašajo s 130 strankami iz vse Italije in Evrope, tako da sodeluje tržaško podjetje pri proizvodnji kakih 600 blagovnih znamk. Ob tem velja zabeležiti še približno šestdeset dobaviteljev, med katerimi so steklarne, tiskarne, prevozna in pakirna podjetja ter podjetja za surovine. Podjetje namreč poskrbi za vse korake postopka - od oblikovanja recepta po okusu stranke do distribucije do končnega kupca. Več proda stranka, več proizvedejo oni. »Tvoj uspeh je moj uspeh.«

V zadnjih letih je podjetje Liquorificio Italia zabeležilo povprečno 24-odstotno rast prometa, vzporedno je zraslo število zaposlenih v podjetju od 20 na 27. Skratka - zgodba o uspehu, ki so jo včeraj v kongresnem centru v Starem pristanišču predstavili tudi širši javnosti.

Proizvodne dosežke in projekte, ki jih načrtujejo še letos, je predstavil predsednik Pierandrea Treglia. Novost predstavlja letos selitev sedeža na novo lokacijo, kar bo podjetju zagotovilo znatno več razpoložljivega prostora - od 1000 na 4600 kvadratnih metrov. Selijo se na območje Coselag v Ulico Ressel, kjer je nekoč domoval Graphart.

Absolutni protagonist med destilati in žganimi pijačami je od lanskega leta gin, ki mu sledita tekila in vodka. Med sladkimi likerji oz.tistimi, ki se jih srkne po kosilu, sta jajčni liker in amaretto izpodrinila limoncello in sambuco, medtem ko se med aperitivi od pandemije dalje uveljavljajo že pripravljene ustekleničene pijače. Vse bolj se uveljavljajo brezalkoholne pijače.