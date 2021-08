Giorgetti: Trst bo dobil jeklarsko območje

Trst bo dobil svoje jeklarsko območje: tako je na svojem današnjem obisku v Furlaniji - Julijski krajini pred začetkom tržaškega vrha G20 o digitalizacij napovedal italijanski minister za gospodarski razvoj Giancarlo Giorgetti. »Verjamem, da obstaja vsa volja, da bi ga uresničili in da bo cvet v gumbnici tako za Trst kot za italijansko industrijo,« je dejal Giorgetti med obiskom obratov družbe Danieli v Furlaniji (v nadaljevanju je obiskal tudi znanstveni park Area pri Padričah). Prvi mož družbe Danieli Giampietro Benedetti pa je govoril o Trstu kot možnem sedežu obrata ukrajinske družbe Metinvest. Družba Danieli namreč sodeluje pri razpravi o novi valjarni, ki bi jo hotela zgraditi ukrajinska družba: o le-tej se je začelo govoriti že pred meseci, letos spomladi je družba Metinvest na deželno upravo Furlanije - Julijske krajine naslovila dopis z načrtom o 700 milijonov evrov vredni investiciji v valjarno, ki bi zrasla na 48 hektarjih ozemlja pri Orehu, med izlivom Osapske reke in območjem nekdanje naftne čistilnice Aquila, zaposlovala pa bi 450 ljudi, katerim bi bilo treba dodati še 500 delovnih mest v povezanih gospodarskih dejavnostih. V tovarni naj bi potekalo vroče valjanje jeklenih plošč, ki bi v Trst po morju priplule iz Ukrajine, končni izdelek pa bi bil namenjen zlasti vzhodnoevropskemu trgu.

Ravno danes je prispela tudi vest, da je v Rimu enotna konferenca država-dežele-krajevne avtonomije prižgala zeleno luč za uredbe ministrstva za infrastrukture in trajnostno mobilnost, ki med drugim deželam dodeljujejo več kot 7,5 miljarde evrov iz vladnega načrta med drugim tudi za posodobitev pristanišč. Pristaniška uprava za vzhodni Jadran bo v tem okviru prejela skoraj 450 milijonov evrov, od katerih bo 105 šlo ravno za priprave na prihod logističnih in industrijskih dejavnosti pri Orehu v luči izgradnje tamkajšnjega pristaniškega terminala ter za delno izgradnjo pomolov. Ostale postavke zadevajo posodobitev kontejnerskega terminala na sedmem pomolu, dalje širitev železniške infrastrukture v Novem pristanišču, dela na elektrifikaciji pomola Bersaglieri, sedmega in petega pomola, Trajanovega nabrežja, logistične ploščadi in tudi pomolov v tržiškem pristanišču ter nova dela v pristanišču.

Drugače v FJK utegne nastati eden od nacionalnih centrov za inovacije na področju vodika, je bilo slišati med obiskom ministra Giorgettija v znanstvenem parku Area pri Padričah, kjer so mu predstavniki družbe Snam orisali svoj projekt, posvečen vodiku in energetski tranziciji.