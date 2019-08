Glasba odmeva po mestnih ulicah

Kulturno ponudbo mesta v teh poletnih mesecih bogatijo tudi ulični glasbeniki, ki za svoj oder najraje izberejo mestno središče. Nekatere lokacije so bolj zasedene, druge manj, za vse pa je značilno, da jih morajo glasbeniki predhodno rezervirati. In sicer preko spletne platforme Arthecity.com, ki je lani nadomestila knjižice, v katere so morali vpisovati osebne podatke in čas nastopanja.

Trge in ulice zasedajo tako domači ljubitelji glasbe kot tudi tujci, ki skušajo s svojim talentom med bivanjem v Trstu nekaj zaslužiti. Z novim načinom prijavljanja nastopov so glasbeniki pretežno zadovoljni, saj je enostaven in hiter. Glasbenik mora na platformi vstaviti osebne podatke in glasbeni repertoar. V nadaljevanju se mu odpre zemljevid prostih lokacij, z enim klikom si izbere trg ali ulico, kjer bo igral. S tem načinom dela je denimo izredno zadovoljen argentinski ulični glasbenik Baltazar Avia, ki je v Trst prvič prišel pred tremi leti, od takrat pa tu preživi vsako poletje. Sem ga sicer ni privabila glasbena scena, temveč dekle, ki prihaja iz Trsta. »V poletnih mesecih se zelo rad mudim v Trstu, jeseni pa se z dekletom odpraviva proti Argentini. Sistem rezervacij glasbenih nastopov se mi zdi odličen, saj glasbenikom omogoča pravočasno organizacijo. V krajih, kjer ni tega sistema, vlada kaos, saj na istem prizorišču želi nastopiti po več glasbenikov skupaj, pregovarjanje med njimi pa pomeni izgubo dragocenega časa,« je povedal sogovornik, ki v svoj repertoar vključuje tako latinskoameriške ritme kot reggae.

Pogovorili smo se tudi s tržaškim harmonikarjem, ki že dolga leta igra na ulicah, ter s četverico mladih srbskih glasbenikov, ki si s tovrstnim igranjem financira počitnice. Tako redarji kot mimoidoči in trgovci pa poudarjajo, da glasbeniki nikogar ne motijo.