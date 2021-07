Glasbeno matico letos obiskovalo 499 učenk in učencev

Glasbeno matico je v pravkar zaključenem šolskem letu obiskovalo 499 učenk in učencev – 257 v Trstu, 140 v Gorici, 96 v Špetru in 6 v Kanalski dolini. Kljub pandemiji, ki je močno ohromila njeno delovanje, se je delovanje šole popolnoma ustavilo le za teden dni. Najbolj so bile prizadete skupinske dejavnosti – zbori in orkestri –, medtem ko je bil individualni pouk le delno ohromljen.

Tako je bilo slišati na rednem občnem zboru Glasbene matice, ki je v torek potekal v dvorani nabrežinskega društva Igo Gruden. Predsednica Milena Padovan je med drugim spomnila na povezovalno vlogo Glasbene matice. V to smer pelje tudi sodelovanje z društvom Piccolo Opera Festival, ki bo omogočilo glasbene dogodke v raznih krajih Furlanije - Julijske krajine in Slovenije: v soboto, 2. julija, bo na primer na Gradu sv. Justa v Trstu zaživela Piazzollova opera Maria de Buenos Aires z orkestrom Glasbene matice pod vodstvom Igorja Zobina.

Ravnatelj Bogdan Kralj pa je med drugim opozoril, da so se spremenili pogoji konvencije s konservatoriji, ki so do pred kratkim omogočali polaganje izpitov v slovenščini na Glasbeni matici: po novem bodo potekali na konservatorijih in ne bodo več brezplačni.